Relawan Ganjar Gelar Pelatihan untuk Berdayakan Warga Bontang Kaltim

BONTANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Kalimantan Timur mengadakan pelatihan menjahit bagi masyarakat Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pelatihan ini dalam rangka komitmen GMC untuk membantu pemberdayaan masyarakat di wilayah setempat.

Pelatihan menjahit ini dilakukan di Jalan Aip II KS Tubun, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu (25/11/2023). Adapun para pesertanya adalah ibu-ibu yang merupakan warga setempat.

“Kami bikin kegiatan pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit ini kami mengambil yang menengah, karena kebetulan dari beberapa peserta sudah pernah melakukan pelatihan dasar. Jadi kita praktik menjahit, langsung menjahit,” ujar Sekretaris Wilayah (Sekwil) GMC Kalimantan Timur, Ibrahim Adianto di sela kegiatan pelatihan menjahit.

Dalam pelatihan itu, para peserta diajarkan untuk menjahit pola pakaian, mengemas busana dengan baik dan benar sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP).

Ibrahim mengatakan, usaha di bidang jahit akan terus berjalan karena masih banyak orang yang mengandalkan usaha tersebut, terutama untuk kebutuhan pakaian sehari-hari ataupun modifikasi busana.

“Karena harapannya di kota Bontang dengan banyaknya perusahaan masyarakat sekitar bisa diberdayakan pemerintah melalui pesanan baju perusahaan,” tegas Ibrahim.

Lebih jauh Ibrahim berharap pasca pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh GMC ini, para warga Bontang bisa semakin berdaya dan bisa meningkat perekonomiannya.