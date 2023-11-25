Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Gelar Pelatihan untuk Berdayakan Warga Bontang Kaltim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:28 WIB
Relawan Ganjar Gelar Pelatihan untuk Berdayakan Warga Bontang Kaltim
Relawan Ganjar gelar pekatihan menjahit (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BONTANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Kalimantan Timur mengadakan pelatihan menjahit bagi masyarakat Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pelatihan ini dalam rangka komitmen GMC untuk membantu pemberdayaan masyarakat di wilayah setempat.

Pelatihan menjahit ini dilakukan di Jalan Aip II KS Tubun, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu (25/11/2023). Adapun para pesertanya adalah ibu-ibu yang merupakan warga setempat.

“Kami bikin kegiatan pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit ini kami mengambil yang menengah, karena kebetulan dari beberapa peserta sudah pernah melakukan pelatihan dasar. Jadi kita praktik menjahit, langsung menjahit,” ujar Sekretaris Wilayah (Sekwil) GMC Kalimantan Timur, Ibrahim Adianto di sela kegiatan pelatihan menjahit.

Dalam pelatihan itu, para peserta diajarkan untuk menjahit pola pakaian, mengemas busana dengan baik dan benar sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP).

Ibrahim mengatakan, usaha di bidang jahit akan terus berjalan karena masih banyak orang yang mengandalkan usaha tersebut, terutama untuk kebutuhan pakaian sehari-hari ataupun modifikasi busana.

“Karena harapannya di kota Bontang dengan banyaknya perusahaan masyarakat sekitar bisa diberdayakan pemerintah melalui pesanan baju perusahaan,” tegas Ibrahim.

Lebih jauh Ibrahim berharap pasca pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh GMC ini, para warga Bontang bisa semakin berdaya dan bisa meningkat perekonomiannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement