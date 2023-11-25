Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mau Divaksinasi DBD? Ini Syaratnya

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:38 WIB
Mau Divaksinasi DBD? Ini Syaratnya
Metofe vaksin diharapkan bisa membuat Indonesia bebas dari DBD pada 2030 (Foto : MPI)
A
A
A

MEDAN - Selain dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk lewat, upaya pencegahan demam berdarah dengeu (DBD) kini juga dilakukan dengan melakukan vaksinasi. Metode vaksinasi ini diharapkan dapat mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030.

Dokter Fitriani Susanti Peranginangin dari Klinik Spesialis Anugerah, mengatakan saat ini ada 2 jenis vaksinasi DBD yang kerap digunakan rumah sakit ataupun klinik. Dua jenis vaksin ini dikategorikan berdasarkan kelompok usia pasien yang akan divaksin.

Vaksin jenis pertama diperuntukkan bagi kelompok usia 9-18 tahun. Jenis vaksin ini disuntikkan sebanyak 3 kali dengan jarak masing-masing suntikan selama 6 bulan. Sedangkan vaksin jenis kedua, untuk kategori usia 6-45 tahun.

"Vaksin yang usia 6-45 ini yang terbaru. Dia hanya disuntikkan 2 kali dengan jarak tiga bulan. Harganya juga lebih murah, sekitar Rp 1 jutaan. Sementara vaksin untuk usia 9-18 tahun harganya lebih dari Rp 2 Juta. Lebih mahal karena dosisnya juga lebih banyak sampai tiga suntikan," jelas dr. Fitriani usai seminar edukasi bertema 'Mengenal Demam Berdarah & Pencegahannya' di VIP Room Dawala, Restoran Koki Sunda, Jalan Hasanuddin, Kota Medan, Sabtu (25/11/2023).

Seminar edukasi bertema 'Mengenal Demam Berdarah & Pencegahannya' ini merupakan hasil kerjasama MNC Life Assurance bersama Klinik Spesialis Anugerah Medan dan PT Takeda.

"Saat ini kita bekerjasama denggan MNC Life. Kita membantu nasabah terpilih dari MNC Life untuk divaksinasi agar aman. Asuransi bukan hanya untuk pengobatan, tapi kita bantu jga dengan vaksinasi," tambah dr. Fitriani.

Untuk mendapatkan vaksinasi, kata dr. Fitriani, ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh pasien. Pertama pasien tidak memiliki gangguan imunitas, seperti mengidap penyakit yang harus dikemoterapi. Kedua, pasien tidak mengalami gejala seperti HIV/AIDS atau sedang terjangkit penyakit tersebut.

"Ketiga, tidak sedang menyusui bagi pasien Ibu, dan tidak memiliki riwayat alergi atau ketidakcocokan dengan komponen di dalam vaksin, bagi pasien yang pernah divaksin DBD," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024242/pemprov-jakarta-segera-sebar-nyamuk-wolbachia-di-wilayah-kembangan-wHENDpEh6K.jpg
Pemprov Jakarta Segera Sebar Nyamuk Wolbachia di Wilayah Kembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/338/3015868/waspada-1-991-kasus-dbd-di-depok-3-orang-meninggal-dunia-lXaSR5641x.jpg
Waspada! Ada 1.991 Kasus DBD di Depok, 3 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/525/3006185/waspada-23-255-warga-jabar-terserang-dbd-sepanjang-2024-193-meninggal-dunia-4JznjZuTZr.jpg
Waspada! 23.255 Warga Jabar Terserang DBD Sepanjang 2024, 193 Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/340/3005902/waspada-dbd-di-lampung-capai-3-316-kasus-12-orang-meninggal-dunia-GnFpcT3lrB.jpg
Waspada! DBD di Lampung Capai 3.316 Kasus, 12 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/338/2988750/kasus-dbd-di-depok-tembus-328-satu-pasien-meninggal-dunia-AnhoOyCOn9.jpg
Kasus DBD di Depok Tembus 328, Satu Pasien Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/338/2987865/dbd-meningkat-di-jakarta-pj-gubernur-minta-warga-pakai-lotion-antinyamuk-QqVZvtelm4.jpg
DBD Meningkat di Jakarta, Pj Gubernur Minta Warga Pakai Lotion Antinyamuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement