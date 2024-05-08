Waspada! DBD di Lampung Capai 3.316 Kasus, 12 Orang Meninggal Dunia

BANDARLAMPUNG - Dinas Kesehatan Lampung mencatat ada 3.316 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 15 kabupaten dan kota dalam provinsi itu sejak Januari hingga April 2024. Sedikitnya 12 orang meninggal dunia.

Berdasarkan data tersebut, ada kenaikan 4 kali lipat jumlah kasus DBD di Lampung dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang hanya 907 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Lampung, Dr. Lusi Darmayanti, MPH mengatakan bahwa tren kenaikan kasus DBD dipicu karena adanya faktor perubahan cuaca.

Peningkatan risiko penularan dengue di Lampung dipengaruhi oleh fenomena El Nino pada 2023 dan perubahan iklim di 2024 dengan curah hujan yang tinggi, mengakibatkan penyeberan wabah semakin meluas.

Berdasarkan data 15 kabupaten dan kota di Lampung dari Januari hingga 28 April 2024, tercatat ada 3.316 kasus DBD dengan 12 orang di antaranya meninggal dunia.

Paling banyak di Kabupaten Lampung Utara dengan 700 kasus DBD, disusul Lampung Tengah 602 kasus dan Lampung Timur 498 kasus. Kabupaten Tulang Bawang paling sedikit yakni 63 kasus.

Dinas Kesehatan Lampung mengimbau warga untuk mengantisipasi sejak dini jangkitan wabah DBD akibat gigitan nyamuk aedes aegypti, dengan memeriksa kesehatan menggunakan fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit pemerintah agar tidak terlambat dalam penanganan medis yang bisa mengakibatkan kematian.