Kasus DBD di Jatim Capai 3.638, Ini 4 Langkah Pemprov

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mencatat, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jatim dari bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari 2024, telah mencapai 3.638 kasus.

Berikut sejumlah fakta terkait penanggulangan DBD yang dilakukan Pemprov Jatim:

1. Berantas Sarang Nyamuk

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengimbau masyarakat menggalakkan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) agar kasus DBD tidak semakin bertambah.

“Dengan mengaktifkan kembali gerakan PSN ini, harapannya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga untuk memberantas DBD bisa ditingkatkan," katanya, Senin (4/3/2024).

2. Daur Ulang Barang Bekas

Langkah selanjutnya, kata dia, adalah menyingkirkan atau memanfaatkan serta mendaur ulang barang bekas.

Yakni seperti ban bekas, botol plastik, kaleng bekas. Kemudian menghindari gigitan nyamuk.

3. Pelihara Ikan

Selain itu sejumlah langkah lain yang bisa dilakukan adalah memelihara ikan agar memakan jentik nyamuk.

"Bisa dengan menanam pohon pengusir nyamuk, memakai kelambu, anti nyamuk serta memberikan larvasida. Memelihara ikan pemakan jentik, memasang ovitrap/larvitrap/mosquitotrap," ujarnya.