HOME NEWS JABAR

Penyakit DBD Ancam Jabar: Ribuan Orang Terjangkit, 41 Meninggal Dunia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:43 WIB
Penyakit DBD Ancam Jabar: Ribuan Orang Terjangkit, 41 Meninggal Dunia
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melaporkan bahwa jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jabar hingga saat ini mencapai 5.653 kasus. Menurut Bey, dari jumlah kasus tersebut, 41 orang korban dinyatakan meninggal dunia.

"Sampai hari ini ada 5.653 kasus dengan 41 kasus meninggal dunia," ujar Bey dalam keterangannya dikutip Sabtu (2/3/2024).

Sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar dan Puskesmas terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar kasus bisa ditekan.

"Untuk langkah preventifnya dinkes dan Puskesmas saya minta terus lakukan edukasi ke masyarakat. Layanan kesehatannya juga agar bersiap siaga," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk siaga mengantisipasi peningkatan jumlah kasus DBD.

"Kami juga minta kepada seluruh rumah sakit agar siaga untuk antisipasi," ujarnya.

