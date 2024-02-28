Dalam Dua Bulan, 12 Penderita DBD di Jepara Meninggal Dunia

JEPARA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Ajeng Kartini Jepara, Jawa Tengah mengalami lonjakan pasien penderita Demam Berdarah Dengue atau DBD beberapa hari terakhir.

Tingginya pasien DBD yang masuk ke RSUD Raden Ajeng Kartini Jepara memaksa sebagian pasien DBD harus menjalani perawatan sementara di ruang instalasi gawat darurat (IGD) karena ruang perawatan telah penuh.

Dari data RSUD Raden Ajeng Kartini, jumlah pasien DBD yang telah menjalani perawatan mencapai 100 orang. Sedangkan pasien yang masih berada di ruang IGD sebanyak 10 orang. Sebagian besar dari penderita DBD merupakan kalangan usia anak-anak.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, penyebaran penyakit DBD di Jepara terjadi sejak awal Januari lalu dan hingga akhir Februari ini kian meluas. Terhitung sejak awal Januari hingga Februari, penderita DBD di Jepara mencapai 553 pasien.

Di mana, 70 pasien di antaranya masuk kategori bahaya karena mengalami dengue syock syndrome karena terjadi komplikasi infeksi DBD yang memiliki resiko kematian yang tinggi.

Dari 553 penderita DBD tersebut, 12 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar dari pasien meninggal dunia merupakan kalangan usia anak-anak akibat imunitas tubuh yang lemah.