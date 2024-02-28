Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dalam Dua Bulan, 12 Penderita DBD di Jepara Meninggal Dunia

Alip Sutarto , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |06:48 WIB
Dalam Dua Bulan, 12 Penderita DBD di Jepara Meninggal Dunia
DBD mewabah di Jepara (Foto: Alip Sutarto)
A
A
A

JEPARA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Ajeng Kartini Jepara, Jawa Tengah mengalami lonjakan pasien penderita Demam Berdarah Dengue atau DBD beberapa hari terakhir.

Tingginya pasien DBD yang masuk ke RSUD Raden Ajeng Kartini Jepara memaksa sebagian pasien DBD harus menjalani perawatan sementara di ruang instalasi gawat darurat (IGD) karena ruang perawatan telah penuh.

Dari data RSUD Raden Ajeng Kartini, jumlah pasien DBD yang telah menjalani perawatan mencapai 100 orang. Sedangkan pasien yang masih berada di ruang IGD sebanyak 10 orang. Sebagian besar dari penderita DBD merupakan kalangan usia anak-anak.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, penyebaran penyakit DBD di Jepara terjadi sejak awal Januari lalu dan hingga akhir Februari ini kian meluas. Terhitung sejak awal Januari hingga Februari, penderita DBD di Jepara mencapai 553 pasien.

Di mana, 70 pasien di antaranya masuk kategori bahaya karena mengalami dengue syock syndrome karena terjadi komplikasi infeksi DBD yang memiliki resiko kematian yang tinggi.

Dari 553 penderita DBD tersebut, 12 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar dari pasien meninggal dunia merupakan kalangan usia anak-anak akibat imunitas tubuh yang lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/338/3029068/kasus-demam-berdarah-di-tangsel-melonjak-drastis-Qa9rCwvlvn.jpg
Kasus Demam Berdarah di Tangsel Melonjak Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/338/3019354/sudah-turun-kasus-dbd-di-jakarta-tercatat-2-900-NhzDw5hRCt.jpg
Sudah Turun, Kasus DBD di Jakarta Tercatat 2.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/2999793/penyakit-dbd-di-depok-melonjak-hingga-723-kasus-6zKDXDTbkx.jpg
Penyakit DBD di Depok Melonjak hingga 723 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/338/2992328/waspada-dbd-tembus-530-kasus-januari-februari-2024-di-depok-ny7X1qLDm7.jpg
Waspada! DBD Tembus 530 Kasus Januari-Februari 2024 di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/340/2989813/kasus-dbd-melonjak-sejumlah-daerah-di-ntt-waspada-wRu8GWL0He.jpg
Kasus DBD Melonjak, Sejumlah Daerah di NTT Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/338/2985265/waspada-wabah-dbd-di-depok-melonjak-tembus-328-kasus-NycNKyZub1.jpg
Waspada! Wabah DBD di Depok Melonjak Tembus 328 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement