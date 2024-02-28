Demi Selamatkan Ibunya, Anak di Luwu Nekat Berduel dengan Buaya hingga Tercabik-cabik

LUWU - Elisabet, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas diterkam buaya saat tengah mencuci piring di pinggir sungai yang tak jauh dari rumahnya.

Korban dinyatakan hilang sejak pukul 18.00 Wita, Selasa 27 Februari 2024 malam tadi dan baru ditemukan setelah enam jam pencarian.

Arif, anak korban yang tengah mencari keberadaan sang ibu dengan menyusuri sungai sempat berduel dengan buaya hingga tercabik-cabik. Untungnya, Arif masih terlepas dari serangan buaya dan berhasil diselamatkan warga hingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

Buaya yang mengigit Elisabet sempat memunculkan korban ke permukaan air sungai sebanyak tiga kali. Namun, karena banyak buaya di sepanjang aliran sungai sempat membuat warga takut menolong korban.

Menurut Camat Walenrang Timur, Nanang, warga yang mengikuti bercak darah dan potongan daging akhirnya menemukan korban berada di Desa Kamasi Timur sekitar dua kilometer dari titik korban pertama kali menghilang.

Minimnya pencahayaan ditambah sulitnya medan serta aliran sungai yang banyak dihuni buaya membuat proses pencarian dilakukan dengan sangat berhati-hati.