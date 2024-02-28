Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Berulah di Lamongan, Rombongan Pesilat Bacok Warga saat Konvoi

Abdul Wakhid , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |06:04 WIB
Berulah di Lamongan, Rombongan Pesilat Bacok Warga saat Konvoi
Rombongan pesilat bentrok di Lamongan, Jawa Timur (Foto: Abdul Wakhid)
LAMONGAN - Keributan terjadi di Desa Banjar Madu, Kecamatan Karang Geneng. Konvoi ratusan pesilat tiba-tiba menyerang tiga orang warga Sukodadi.

Akibatnya, ketiga korban mengalami luka sabetan senjata tajam dan kini dirawat di pukesmas setempat.

Menurut keterangan warga, Bambang, rombongan ratusan pesilat ini konvoi dari arah Kecamatan Karang Geneng menuju Kecamatan Sukodadi.

Entah sebab apa, para pesilat kemudian menyerang tiga orang dengan senjata tajam. Setelah itu konvoi bergerak ke arah Kecamatan Sukodadi.

Saat di pertigaan Desa Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, konvoi berhenti sambil menggeber-geber motor. Warga sekitar marah dan kemudian terlibat tawuran.

Puluhan polisi yang di turunkan untuk mengamankan akhirnya memaksa para pesilat berbalik arah.

Namun, rombongan pesilat kembali membuat ulah di Desa Banjar Madu. Polisi kemudian bertindak tegas dengan membubarkan para pesilat.

