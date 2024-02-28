Gempa M3,6 Guncang Kaimana Papua Barat Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,6 mengguncang Kaimana, Papua Barat, Rabu (28/2/2024), pagi ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang lokasi pukul 05:44 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.6, 28-Feb-2024 05:44:49WIB, Lok:4.22LS, 133.65BT (108 km BaratDaya KAIMANA-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam medsos resminya.

(Fakhrizal Fakhri )