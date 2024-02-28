Sukabumi Diguncang Gempa Pagi Ini





JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 2,9 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (28/2/2024), pagi ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang lokasi pukul 04:08 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.9, 28-Feb-2024 04:08:53WIB, Lok:7.82LS, 106.98BT (100 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:25 Km #BMKG," tulis BMKG

(Fakhrizal Fakhri )