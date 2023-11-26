Seorang Wanita Diduga Depresi Lantaran Followers Medsos Tak Kunjung Bertambah

BOGOR - Dinas Sosial (Dinsos) mengevakuasi seorang wanita muda di Simpang Air Mancur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Diduga, wanita tersebut depresi karena followers tak kunjung bertambah ketika live di media sosial (medsos).

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan wanita itu dievakuasi oleh petugas sekira pukul 14.00 WIB. Ketika ditemukan, wanita itu kerap bernyanyi dan berjoget-joget.

"Pakaiannya gak lusuh masih bersih, kayaknya belum lama. Posisinya lagi kaya lipsing TikTok aja, joget-joget," kata Dody dikonfirmasi, Sabtu (25/11/2023).

Wanita berusia sekitar 24 tahun itu langsung dibawa petugas ke Dinsos Kota Bogor. Hasil assesment, diduga mengalami depresi karena followersnya tak kunjung bertambah dalam livenya di media sosial.

"Dia live pagi siang sore tapi followersnya gak nambah-nambah. Kita ada 3 metode (pemeriksaan), yang pertama adalah asesment. Yang kedua terkait perilaku sama visual mata dari ODGJ ini semuanya nyambung. Lalu, pas ketika kita evakuasi kata warga itu kecanduan (live)," ungkapnya.