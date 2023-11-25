Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ganjar Sambangi Kedatuan Luwu, Perjuangkan Provinsi Luwu Raya

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:54 WIB
Ganjar Sambangi Kedatuan Luwu, Perjuangkan Provinsi Luwu Raya
Ganjar Pranowo menyambangi Luwu (Foto : Istimewa)
A
A
A

LUWU - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Kedatuan Luwu, kerajaan Bugis tertua di Sulawesi Selatan, Sabtu (25/11/2023). Kehadirannya disambut hangat dengan berbagai rangkaian adat.

Acara penyambutan dimulai dengan prosesi Ripaduppai Lellung di mana Ganjar dipayungi dengan tenda kehormatan bertiang 6. Lalu, dibimbing oleh Sanro Padduppa (dukun penjemput) hingga ke depan Istana, dilanjut proses pecah guci sebelum masuk ke istana.

Di depan, Ganjar langsung ditemui Cenning Luwu Andi Siti Huzaimah.

Perwakilan Kedatuan Kuwu, Maddika Bua, Syaifuddin Kaddiraja mengatakan bahwa kehadiran Ganjar sangat berharga bagi masyarakat Luwu Raya. Sebab, daerah yang terdiri dari Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur dan Luwu sedang memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi provinsi.

"Perjuangan ini sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu namun belum menampakkan hasil," ujar Syaifuddin.

Ganjar mendengarkan secara seksama aspirasi tersebut. Menurutnya, usulan pemekaran wilayah itu menjadi aspirasi yang perlu dipertimbangkan.

Politikus berambut putih itu sebenarnya semasa menjadi DPR pernah menjadi anggota pansus pemekaran sejumlah daerah.

"Amanat reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Luwu Ganjar Pranowo
