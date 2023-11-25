Peringatan Dini BMKG: Banjir Rob Ancam 5 Daerah di Lampung

BANDARLAMPUNG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Lampung mengeluarkan peringatan dini banjir rob di 5 wilayah Provinsi Lampung.

Banjir Rob itu diprediksi bakal terjadi pada 27 November hingga 1 Desember 2023 di wilayah Pesisir Bandarlampung, Pesisir Tanggamus, Pesisir Lampung Selatan, Pesisir Pesawaran, dan Pesisir Timur Lampung.

Forecaster BMKG Maritim Lampung Rantifa Eka Agustira mengatakan, banjir Rob terjadi akibat adanya pasang maksimum disertai dengan fase king tide (pasang tertinggi) dan fase bulan purnama (full moon) pada tanggal 26-28 November 2023.

"Pada tanggal 27 November 2023 berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap ketinggian pasang air laut maksimum," ujar Rantifa dalam keterangan resminya, Sabtu (25/11/2023).