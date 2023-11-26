Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Dua Nakes Tewas Tabrak Pohon di Kawasan Gunung Bromo

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |04:01 WIB
4 Fakta Dua Nakes Tewas Tabrak Pohon di Kawasan Gunung Bromo
Lokasi kejadian kecelakaan dua nakes di kawasan Gunung Bromo (foto: dok ist)
DUA Tenaga Kesehatan (Nakes) tewas dalam kecelakaan di kawasan Gunung Bromo, sisi Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat 24 November 2023, sekira pukul 17.40 WIB.

Kecelakaan tersebut tepanya di Jalan Raya Wedi Ireng Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, yang masuk kawasan sekitar Gunung Bromo. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kedua Korban Gunakan Motor

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Joko Taruna menyatakan, awalnya dua nakes itu mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nopol N 6895 ACG, dari arah Gunung Bromo turun menuju Desa Ngadas, Poncokusumo. Bidan bernama I'in Ningtias yang berada di kemudi depan.

"Sedangkan yang dibonceng belakang Devilliya Agustin Nikmatus Sahqril (41) warga Kota Malang," kata Joko Taruna.

2. Diduga Korban Hilang Kendali

Saat melintasi jalanan menurun dan gelap sekitar Coban Trisula, diduga korban hilang kendali dan menabrak pohon yang berada di utara bahu jalan, atau sisi kanan jalan. Dua nakes ini seketika terjatuh dan membentur pohon dalam keadaan kecepatan sedang.

"Korban melaju dari timur ke barat dengan kecepatan sedang, sampai di TKP (tempat kejadian perkara), pada kondisi jalan menurun tajam, mengalami hilang kendali. Kemudian, menabrak pohon yang berada di bahu jalan sebelah utara atau kanan jalan, hingga terjatuh," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Joko Taruna.

Jalanan menurun membuat kecepatan sepeda motor bertambah, hingga membuat pengemudi sepeda motor tak bisa mengendalikan kendaraannya.

