HOME NEWS JATENG

Gelar Pemeriksaan Kesehatan, Relawan Sosialisasikan Program Ganjar-Mahfud MD ke Warga

Gelar Pemeriksaan Kesehatan, Relawan Sosialisasikan Program Ganjar-Mahfud MD ke Warga
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

TEGAL - Program positif dan bermanfaat dari sukarelawan Pena Mas Ganjar kembali menyasar masyarakat. Kali ini, para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian obat-obatan secara cuma-cuma kepada warga.

Masih dalam rangka peringatan Hari Diabetes Sedunia, kegiatan tersebut diadakan di Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah Kliwon, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar Reza Abdurrakhman mengatakan kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian mereka kepada kesehatan masyarakat.

"Kami adakan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyerahan obat-obatan gratis kepada warga," ujar dia dalam siaran persnya, Senin (27/11/2023).

Selain mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, Pena Mas Ganjar juga menyerahkan minyak goreng kepada warga yang membutuhkan.

"Dalam kegiatan ini, kami merefleksikan bahwa betapa pentingnya akan penyakit diabetes yang banyak diperhatikan masyarakat. Di satu sisi pemberian minyak gratis dimaksudkan untuk menstimulus masyarakat Desa Pangkah," ujar dia.

