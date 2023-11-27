Advertisement
HOME NEWS JABAR

Halaqoh Kebangsaan, Puluhan Kiai di Jabar Tegaskan Dukung Ganjar-Mahfud

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:08 WIB
Halaqoh Kebangsaan, Puluhan Kiai di Jabar Tegaskan Dukung Ganjar-Mahfud
Puluhan kiai di Jabar ikuti Halaqoh Kebangsaan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

CIAMIS - Puluhan kiai menghadiri Halaqoh Kebangsaan Jaringan Ahlussunah Wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Darul Hikam Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu (26/11/2023).

Pada kesempatan itu, mereka berdiskusi tentang calon pemimpin negara yang paling sesuai dengan kebutuhan para santri pondok pesantren maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pak Ganjar itu kalau saya lihat rekam jejaknya di Jawa Tengah itu sangat bagus, sangat bijak sama orang-orang yang kecil. (Membuat rakyat kecil) merasa senang hatinya,” ujar KH Ahmad Bahri Asyari selaku peserta kegiatan dan tuan rumah.

Menurut para kiai, kriteria Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah yang baik dalam memahami agama, dekat dengan kalangan santri pondok pesantren serta memiliki rekam jejak yang baik sebagai pemimpin.

Kriteria itu pun mengarah ke pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD lantaran memiliki kedekatan dengan para santri pondok pesantren, tak terkecuali pesantren-pesantren kecil di daerah.

Menurut Kiai Ahmad, Mahfud MD memiliki keilmuan yang luas di berbagai bidang, khususnya ilmu agama diikuti ketegasan dalam hal penegakan hukum yang memihak kepada kebenaran.

“Mahfud MD itu seorang teknokrat, seorang ilmuwan, orang birokrasi yang sangat mumpuni di segala bidang. Terutama, di bidang agamanya. Sangat cocok untuk memilih beliau karena sama dengan saya, Beliau warga Nahdliyin,” katanya menambahkan.

Melalui para sukarelawan Ganjar-Mahfud, para pengurus pondok pesantren yang hadir pada kesempatan itu turut menitipkan aspirasi untuk pasangan Capres-Cawapres bernomor urut tiga itu.

Salah satunya, Kiai Ahmad menyebutkan masukan para kiai di Ciamis berkaitan dengan bantuan peningkatan sarana prasarana bagi para santri di pondok-pondok pesantren kecil di Jawa Barat.

