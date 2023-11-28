Advertisement
HOME NEWS NEWS

Realisasi Program BSPS Kementerian PUPR 2023 Sebanyak 149.539 Unit, Kota Balikpapan Tercapai 100 Persen

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:08 WIB
Salah seorang warga yang mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR. (Foto: doc. Kementerian PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus berusaha meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada 2023, anggaran program BSPS dialokasikan sebesar Rp3,34 triliun dengan target peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 150.421 unit. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan catatan Ditjen Perumahan, hingga 17 November 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada program BSPS 2023 sebesar Rp3,23 triliun atau 87,82 persen dari total anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 99,48 persen atau sekitar 149.539 unit terbangun.

Program BSPS yang dilaksanakan dengan metode padat karya ini telah memberikan manfaat dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 281.128 orang atau sekitar 93,47 persen dari target 300.760 tenaga kerja.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
