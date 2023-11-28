Kisah Danielle Aloni dan Emilia, Tahanan Asal Israel yang Berterima Kasih pada Pimpinan Hamas

GAZA – Hamas pada Jumat (24/11/2023) membebaskan 13 sandera gelombang pertama sejak serangannya pada 7 Oktober, sesuai dengan kesepakatan senjata dengan Israel. Di antara tahanan yang dibebaskan Hamas adalah Danielle Aloni (44), beserta putrinya, Emilia (6).

BACA JUGA: Hamas Rilis Video yang Tunjukkan Penyerahan 11 Sandera kepada Petugas Palang Merah

Pada The Times Of Israel, Massa keluar untuk menyambut Daniel dan putrinya. Orang-orang berbaris di jalanan sembari mengibarkan bendera Israel dan bersorak. Lagu "Aku pulang ke rumah" berkumandang saat konvoi mendekat.

Pada Senin, (27/11/2023) Hamas merilis surat yang ditulis oleh Danielle Aloni. Isi surat yakni ucapan terima kasih kepada kelompok tersebut, karena memperlakukan ia dan putrinya secara manusiawi di tahanan.

Menurut TheMessenger surat tersebut diterbitkan oleh Badan Shebab yang berafiliasi dengan Hamas, dalam bahasa Ibrani dan Arab. Dalam surat tersebut, Hamas memberi klaim isi surat yang dibuat oleh Danielle.

BACA JUGA: Hamas Bebaskan 13 Sandera Israel dan 4 Warga Thailand pada Hari Kedua Gencatan Senjata

"Kepada para Jenderal yang menemani kami dalam beberapa minggu terakhir. Saya berterima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam atas rasa kemanusiaan luar biasa yang Anda tunjukkan terhadap saya dan putri saya, Emilia."