Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Danielle Aloni dan Emilia, Tahanan Asal Israel yang Berterima Kasih pada Pimpinan Hamas

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:02 WIB
Kisah Danielle Aloni dan Emilia, Tahanan Asal Israel yang Berterima Kasih pada Pimpinan Hamas
Foto: X.
A
A
A

GAZAHamas pada Jumat (24/11/2023) membebaskan 13 sandera gelombang pertama sejak serangannya pada 7 Oktober, sesuai dengan kesepakatan senjata dengan Israel. Di antara tahanan yang dibebaskan Hamas adalah Danielle Aloni (44), beserta putrinya, Emilia (6).

Pada The Times Of Israel, Massa keluar untuk menyambut Daniel dan putrinya. Orang-orang berbaris di jalanan sembari mengibarkan bendera Israel dan bersorak. Lagu "Aku pulang ke rumah" berkumandang saat konvoi mendekat.

Pada Senin, (27/11/2023) Hamas merilis surat yang ditulis oleh Danielle Aloni. Isi surat yakni ucapan terima kasih kepada kelompok tersebut, karena memperlakukan ia dan putrinya secara manusiawi di tahanan.

Menurut TheMessenger surat tersebut diterbitkan oleh Badan Shebab yang berafiliasi dengan Hamas, dalam bahasa Ibrani dan Arab. Dalam surat tersebut, Hamas memberi klaim isi surat yang dibuat oleh Danielle.

"Kepada para Jenderal yang menemani kami dalam beberapa minggu terakhir. Saya berterima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam atas rasa kemanusiaan luar biasa yang Anda tunjukkan terhadap saya dan putri saya, Emilia."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement