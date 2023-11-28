Daftar Petinggi Hamas yang Jadi Korban Israel

GAZA - Konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas masih berlanjut. Serangkaian serangan demi serangan pun terus dilakukan oleh ke dua belah pihak, yang mengakibatkan jutaan jiwa melayang sia-sia.

Serangan ini tidak hanya mengenai warga sipil, namun juga membunuh para pejabat dan petinggi Hamas.

Hamas adalah kelompok militan pembela Palestina, yang didirikan pada 1987.

Ahmed Yassin, sebagai pendiri Hamas, menyatakan pada 14 Desember 1987, dan Piagam Hamas yang disahkan pada 1988, menegaskan bahwa tujuan utama pendirian Hamas adalah untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan membentuk sebuah negara Islam di wilayah yang kini menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah daftar Petinggi Hamas yang menjadi korban serangan Israel.

1. Sheikh Ahmed Ismail Hassan Yassin

Sheikh Ahmed Ismail Hassan Yassin adalah seorang politikus dan imam Palestina yang mendirikan Hamas, sebuah organisasi Islam militan dan nasionalis Palestina di Jalur Gaza pada 1987.

Setelah pendiriannya, ia menjabat sebagai pemimpin spiritual organisasi tersebut.

Yassin, seorang tunadaksa yang hampir buta, menggunakan kursi roda sejak mengalami kecelakaan olahraga pada usia 12 tahun.

Pada 2004, dia tewas dalam serangan helikopter tempur Israel saat meninggalkan shalat Subuh di Kota Gaza.

Serangan tersebut, yang juga menewaskan pengawalnya dan sembilan orang lainnya, mendapat kecaman internasional. Prosesi pemakamannya di Gaza dihadiri oleh sekitar 200.000 warga Palestina.