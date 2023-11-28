Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan Media: Istri Kepala Dinas Intelijen Ukraina Diracun Logam Berat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:33 WIB
Kepala Intelijen Ukraina Kyrylo Budanov dan istrinya Marianna. (Foto: Reuters)
KYIV - Istri kepala intelijen militer Ukraina telah diracuni dengan logam berat, beberapa media Ukraina melaporkan pada Selasa, (28/11/2023) mengutip sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya.

Marianna Budanova adalah istri Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer Ukraina, GUR, yang terlibat dalam operasi rahasia melawan pasukan Rusia selama perang yang berlangsung selama 21 bulan.

Profil publik Budanov meningkat pesat di Ukraina, di mana ia digambarkan sebagai dalang di balik layar upaya serangan balik ke Rusia. Di media Rusia dia adalah sosok yang dibenci, menurut laporan Reuters.

Jika memang benar adanya, dugaan peracunan terhadap istrinya akan menjadi sasaran paling serius terhadap anggota keluarga tokoh pemimpin Ukraina sejak Moskow memulai invasi pada Februari tahun lalu.

Intelijen militer dan badan keamanan dalam negeri Ukraina tidak menanggapi permintaan komentar.

Laporan-laporan tersebut tidak memberikan petunjuk apa pun tentang siapa yang berada di balik dugaan peracunan atau mengklarifikasi kapan hal itu terjadi.

Salah satu media, Babel, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan Budanova telah dirawat di rumah sakit, dan sedang menyelesaikan pengobatan untuk efek keracunan tersebut. Stasiun penyiaran publik Suspilne dan media online Ukrainska Pravda dan RBC Ukraina juga melaporkan bahwa dia telah diracun.

Halaman:
1 2
      
