Pembantu Panglima Militer Ukraina Tewas Akibat Ledakan Granat Hadiah Ulang Tahun

KYIV - Sebuah granat yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun telah meledak dan menewaskan seorang pembantu dekat kepala angkatan bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny.

Mayor Hennadiy Chastyakov, (39), telah kembali ke apartemennya dengan membawa hadiah dari rekan-rekannya dan sedang membukanya bersama putranya ketika granat meledak.

Mayor Chastyakov terbunuh dan putranya yang berusia 13 tahun terluka parah.

Menteri Dalam Negeri Ihor Klymenko mengatakan bocah itu mulai memutar cincin granatnya.

“Kemudian, tentara itu mengambil granat dari anak tersebut dan menarik cincinnya, menyebabkan ledakan yang tragis.”

Jaksa kemudian mengklarifikasi bahwa dia secara tidak sengaja meledakkan granat ketika mencoba mengambilnya dari putranya.

Ledakan tersebut digambarkan sebagai "kecelakaan tragis" dan menteri mengimbau masyarakat menunggu hasil penyelidikan resmi. Polisi mengatakan ledakan di flat keluarga di Chaiky di pinggiran barat Kyiv terjadi "akibat penanganan amunisi yang ceroboh".

Namun segera diketahui bahwa lima granat lainnya telah ditemukan di flat tersebut. Klymenko mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seorang rekannya di militer, demikian diwartakan BBC.

Dua granat serupa kemudian ditemukan dalam penggeledahan terhadap rekannya, yang digambarkan sebagai seorang kolonel di angkatan darat.

Gambar dari tempat kejadian menunjukkan granat lain di lantai flat, bersama dengan tas hadiah lainnya. Mayor Chastyakov rupanya membawa pulang granat itu dalam tas berisi sebotol wiski.