HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Sebut 4 Prajurit Gugur Ditembak KKB Telah Dievakuasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |05:25 WIB
Panglima TNI Sebut 4 Prajurit Gugur Ditembak KKB Telah Dievakuasi
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (MPI)
A
A
A

JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut 4 prajurit TNI yang gugur ditembak KKB teroris di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, telah dievakuasi.

Para korban itu berasal dari Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad. Keempat prajurit itu adalah Praka Yipsan Ladou, Praka Dwi Bekti Probo Siniwoko, Pratu Miftahul Firdaus, dan Prada Darmawan.

Jenderal Kopassus ini menyampaikan, saat ini keempat jenazah prajurit tersebut akan dibawa ke rumah duka masing-masing.

"Sudah (dievakuasi) hari ini, dibawa ke rumah duka masing-masing,” ujar Agus di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Panglima TNI menegaskan, peristiwa gugurnya prajurit Kostrad TNI AD tersebut bukan dalam operasi pencarian Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB Egiaus Kogoya.

