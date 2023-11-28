Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ciptakan Perdamaian di Papua, Ganjar Pranowo Akan Libatkan Semua Pihak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:45 WIB
Ciptakan Perdamaian di Papua, Ganjar Pranowo Akan Libatkan Semua Pihak
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan jurus untuk mendamaikan bumi Papua. Hal itu diungkapkan Ganjar dalam forum Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud bertajuk "Dialog di Ufuk Timur Nusantara Untuk Indonesia," di Belavista, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Mulanya, Ganjar ditanya oleh anggota TPD Ganjar-Mahfud yang hadIr dalam acara itu untuk mendamaikan Papua. Lantas, Ganjar menyinggung pengalamannya yang kerap blusukan ke masyarakat.

"Saya jadi gubernur 10 tahun, saya sering tidur di rumahnya rakyat. Maka kenapa kami ditanya tadi kok kami datang ke Merauke? Kok kami tidak ke kota? Kok tempat pertemuan kami di pinggir jalan yang sangat kecil? Karena seperti yang saya rasakan hanya dirasakan apa? Sama. Agar kita bisa paham," tutur Ganjar.

Ia pun mengaku kerap menyerap aspirasi. Salah satunya oleh tokoh adat di Distrik Semangga, Merauke. Di sana, Ganjar mendapat kritik halus terkait infrastruktur jalan yang rusak.

"Tadi ada kepala suku menyampaikan kepada kami, 'bapak sudah lewat jalan kami. Jalan kami bagus sekali.' Tetapi kami melewati itu, kami tahu jalannya tidak bagus," tutur Ganjar.

