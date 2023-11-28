Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diskusi Bareng Milenial, Relawan Sampaikan Kepemimpinan Ganjar Pranowo Pro Rakyat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:32 WIB
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
PALANGKARAYA - Para pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar melanjutkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kali ini, sosialisasi itu dikemas semenarik mungkin dalam diskusi terbuka bersama ratusan gen z dan milenial di Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut diadakan di Posko Ganjar Bersama Kalteng (GBK), Jalan G.Obos Induk, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanannya, tuan rumah Orang Muda Ganjar menghadirkan sejumlah pihak dan pembicara.

Mayoritas pembicara berasal dari anak muda dan gen Z yang juga suara terbanyak pada Pemilu 2024.

Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar (OMG) Kalteng Beni Parulian mengatakan dalam diskusi itu mereka membedah kepemimpinan Ganjar baik di Jawa Tengah sebagai gubernur maupun anggota legislatif yang pro terhadap rakyat.

“Kami pun membedah apa yang menjadi alasan gen z dan milenial harus memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD,” ujar dia, Selasa (28/11/2023).

