Ganjar Sambangi Merauke, Gen Z: Semoga Hadirnya Bapak Pelik Kami Bisa Dipeluk Ketika Jadi Presiden

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapat pujian dari Generasi (Gen) Z dan Generasi Y ketika berkampanye perdana di Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Salah satu pujian, dilayangkan oleh pemuda Merauke, Arki. Pujian dilayangkan bermula kala Arki mengucapkan selamat datang kepada Ganjar di Merauke.

"Selamat datang di Kota Merauke, kota yang indah dan damai, kami banyak peliknya dan kadang kurang dipeluk," terang Arki kepada Ganjar yang langsung tersenyum di Foodland, Merauke, Selasa (28/11/2023) sore.

Ia pun berharap kehadiran Ganjar dapat memperbaiki segala permasalahan di Merauke ketika terpilih menjadi Presiden 2024.

"Semoga dengan hadirnya bapak di sini, pelik-pelik yang kami sampaikan bisa dipeluk ketika Bapak nanti menjadi presiden," terang Arki.

Sementara itu, Ganjar mengaku telah banyak menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di Merauke, utamanya terkait lapangan pekerjaan.