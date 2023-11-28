Ganjar Pranowo Diberikan Mahkota hingga Disambut Tarian Suku Asmat saat Kampanye di Merauke

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali hari pertama kampanyenya di Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Kedatangan Ganjar disambut meriah dan antusias ribuan masyarakat saat tiba di Bandara Mopah Merauke. Ganjar disambut tarian khas Suku Asmat. Tak hanya itu, Ganjar juga diberikan mahkota dan noken yang disematkan oleh tokoh masyarakat setempat.

Ribuan masyarakat juga meneriakkan nama Ganjar dan dukungannya kepada Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar. Kami dukung Bapak," teriak masyarakat.

"Pak, foto, Pak," ucap sejumlah warga.

"Iya, terima kasih, terima kasih," jawab Ganjar sembari tersenyum dan bersalaman menyapa masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Asmat, Marselus Yamkai (23), mengatakan bahwa yang melakukan tarian adalah mahasiswa Asmat.

"Kami dari mahasiswa Asmat, kami siap untuk menjemput dengan atraksi yang sudah kami siapkan," ucap Marselus di lokasi.

Dia menilai Ganjar merupakan figur yang telah terbukti mempunyai kepedulian terhadap masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa asal Papua.

"Pak Ganjar orangnya baik, beliau sering ke Papua. Dan luar biasa, artinya beliau punya pendekatan terhadap masyarakat, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di Tanah Papua sangat luar biasa," ungkapnya.