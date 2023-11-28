Warga Merauke Bahagia! Ganjar Usung Program Satu Desa, Satu Puskesmas & Satu Nakes

MERAUKE - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan salah satu programnya yaitu 'Satu Desa, Satu Puskesmas dan Satu Tenaga Kesehatan'.

Peluncuran secara simbolis dilakukan dengan pemberian peralatan kesehatan dari Ganjar kepada Ketua Adat Wendu dan Matara, Kamilus M, di Waninggap Nanggo, Distrik. Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan peluncuran program ini sebagai bentuk dari komitmennya untuk menjadikan kesehatan masyarakat sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai Indonesia emas. Ganjar memiliki target, yakni setiap desa harus memiliki satu puskesmas yang dilengkapi dengan satu dokter.

"Akses kesehatan menjadi begitu penting, yang kita bayangkan satu kampung atau satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dan dan satu nakes, syukur-syukur satu dokter," kata Ganjar dalam sambutannya.

Selain itu, Ganjar juga akan memperbaiki akses jalan agar masyarakat bisa menempuh mengakses kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Ganjar menyatakan satu desa, satu puskesmas dan satu tenaga kesehatan merupakan salah satu cara agar masyarakat bisa selalu sehat.

"Sistem transportasi dan konektivitas yang bisa membikin kemudahan ketika mereka berobat. Ini awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat," tegasnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga akan menyiapkan akses pendidikan agar terciptanya SDM unggul yang diharapkan nantinya bisa membawa masyarakat Tanah Papua lebih unggul dan sejahtera.

"Menyiapkan akses pendidikan agar kemudian mereka jauh lebih gampang lagi untuk mengembangkan lagi daerahnya karena dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, dan kita harapakan mereka akan kembali kepada daerahnya, dan membangun daerahnya," paparnya.

Sementara Kamilus menyatakan masyarakat sangat mendukung program Ganjar tersebut. Ia mengungkapkan selama ini sulitnya akses kesehatan karena kurangnya fasilitas dan akses transportasi untuk masyarakat.

"Iya, kami sangat mendukung itu 100 persen. Iya sangat bahagia, ini saya punya masyarakat kami senang seperti itu," ucapnya.