HOME NEWS NUSANTARA

Temani Ganjar Kampanye di Papua, Andika Perkasa: Suara Mendekati 100 Persen

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:10 WIB
Andika Perkasa (Foto: TPN)
A
A
A

PAPUA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa ikut mendampinginya Calon Presiden Ganjar Pranowo berkampanye di Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dari kampanye perdana itu, Andika berharap, Merauke bisa menjadi lumbung suara untuk pasangan capres cawapres yang didukung Partai Perindo tersebut.

"Kita menginginkan yang setinggi mungkin. Saya belum berani untuk menyampaikan angka tapi harusnya mendekati 100% menang di Papua," kata Andika di titik 0 Kilometer Merauke - Sabang, Distrik Sota, Papua.

Sementara, Cawapres Mahfud MD melakukan kampanye perdana di Provinsi Aceh yang juga lokasi paling Barat di Indonesia. Kata Andika dua lokasi berbeda itu sengaja di pilihan, agar pasangan Ganjar-Mahfud, bisa menyerap aspirasi masyarakat dari ujung Barat hingga ke Timur.

"Artinya sesuai yang disampaikan Mas Ganjar tadi bahwa kampanye hari pertama ini pasangan Ganjar Mahfud memang menghadirkan perhatian dan yang jelas, harapan dan ingin juga mendengarkan aspirasi dari ujung Barat dan ujung Timur Indonesia, sehingga ini menjadi masukan untuk pemerintahannya kelak," katanya.

Pihaknya juga menangkap tiga poin harapan warga Merauke dalam kunjungan kali ini. Poin pertama yang diminta masyarakat Sota adalah mereka menginginkan adanya kampung adat.

"Kita lihat sendiri memang kondisinya masih cukup tertinggal dan itu yang diinginkan adalah kampung adat. Mungkin sebagai suatu upaya untuk melestarikan adat istiadat dari suku Kanum," kata Andika Perkasa mengungkapkan.

Halaman:
1 2
      
