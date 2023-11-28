Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hadiri Z Creative Talk, Alam Ganjar Bagikan Pengalamannya ke Milenial Bandung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:59 WIB
Hadiri Z Creative Talk, Alam Ganjar Bagikan Pengalamannya ke Milenial Bandung
Alam Ganjar di Hadiri Acara di Bandung/ist
A
A
A

 

BANDUNG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri acara Z Creative Talk di Balai Sartika, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber inspiratif pengusaha muda dan ribuan milenial Kota Bandung.

Alam menyampaikan pengalamannya berorganisasi, memberikan informasi seputar bisnis di usia muda dan bagaimana peran pemuda dalam menangkap peluang usaha di industri ekonomi kreatif yang tengah berkembang di Indonesia saat ini.

Sebagai CEO/Founder Pigmy E-sports sekaligus Ketua Harian di Indonesia E-Sports Association (IESPA) dan ESI Jawa Tengah, Alam memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mendirikan manajemen E-Sports.

Anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti itu mengaku mendapatkan sejumlah tantangan. Mulai dari akses, mencari bakat-bakat muda hingga keberhasilannya dalam mengirimkan atlet E-Sports perwakilan Indonesia di kejuaraan internasional.

"Menjaring atlet daerah lewat beberapa warkop, kemudian membimbing atlet yang memiliki potensi melalui organisasi esport. Pada akhirnya berhasil lolos PMPL dan mengirimkan dua atlet di SEA Games," ujar Alam.

Dalam mengawali bisnis, menurutnya bukan hal yang mudah bagi generasi muda, tetapi Alam meyakini apabila generasi muda mau bergerak dan melakukan hal-hal produktif, keberhasilan dalam memulai usaha merupakan hal yang cukup rasional.

