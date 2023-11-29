Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mentan Amran Dampingi Presiden Hadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama sebagai Menteri LHK Ad-Interim

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:31 WIB
Mentan Amran Dampingi Presiden Hadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama sebagai Menteri LHK Ad-Interim
Mentan Amran Sulaiman (kiri) dan Presiden Joko Widodo (kanan) saat menanam pohon (foto: Istimewa)
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Amran turut hadir karena mendapat penugasan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ad-Interim sejak 27 November 2023 lalu. Tentang acara Gerakan Tanam Pohon Bersama, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa gerakan tersebut sangat penting dilakukan sebagai upaya antisipasi perubahan iklim dan mengatasi polusi udara.

“Kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, mengantisipasi pemanasan global yang sudah kita rasakan bersama-sama dan nyata, juga dalam rangka mengatasi polusi yang ada di Jabodetabek,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.

Presiden Jokowi mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan gerakan penanaman pohon ini. Dalam acara tersebut, Presiden menanam pohon pulai. “Saya lihat juga pohonnya sudah besar-besar, ada pohon pulai, pohon trembesi, pohon sawo kecik, bungur. Saya kira semua jenis tanaman tadi ditanam bersama-sama,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada kegiatan Gerakan Tanam Pohon Bersama ini. “

Telusuri berita news lainnya
