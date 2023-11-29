Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tukang Rosok Kaget, Temukan Puluhan Butir Amunisi saat Bersihkan Gudang Rumah

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:20 WIB
Tukang Rosok Kaget, Temukan Puluhan Butir Amunisi saat Bersihkan Gudang Rumah
Tukang rosok temukan amunisi di gudang rumah/Foto: Polisi
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Sebanyak 99 butir amunisi berbagai ukuran ditemukan di sebuah gudang rumah milik warga Dusun Tegalrejo, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul. Puluhan amunisi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang tukang rosok bernama Slamet Hariyadi.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, amunisi tersebut ditemukan di gudang rumah milik Indun Wiriyanti warga setempat pada Selasa (28/11/2023).

 BACA JUGA:

Awalnya, pemilik rumah meminta salah seorang warga yang bekerja sebagai pengepul barang bekas (rosok) untuk membersihkan gudang di rumahnya.

"Lalu sekira pukul 17.00 WIB, pengepul rosok, yakni Slamet Hariyadi mulai membersihkan gudang," kata Jeffry, Rabu (29/11/2023).

 BACA JUGA:

Lanjut Jeffry, saat mengumpulkan barang bekas, Slamet menemukan kaos kaki, namun terasa berat saat diangkat. Kemudian, ia membuka dan mengeluarkan benda yang ada di dalam kaos kaki tersebut.

"Saat dikeluarkan ternyata ada puluhan amunisi lengkap dengan magazine (wadah amunisi)," katanya.

Slamet kemudian memberitahukan kepada pemilik rumah. Namun, karena takut, pemilik rumah menyerahkan amunisi tersebut untuk dibawa oleh Slamet. Amunisi itu kemudian dibawa pulang oleh Slamet ke rumahnya di bersama barang rosok lainnya.

Kemudian, sehari setelahnya, tepatnya Rabu (29/11) Slamet menginformasikan temuannya itu ke petugas Koramil di tempat tinggalnya di wilayah Kapanewon Jetis, yang kemudian diteruskan ke Polsek Sanden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/338/2909926/gali-tanah-buat-kolam-warga-jasinga-bogor-geger-temukan-puluhan-amunisi-pfzmbgAxnN.jpg
Gali Tanah Buat Kolam, Warga Jasinga Bogor Geger Temukan Puluhan Amunisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/11/340/2484784/bersihkan-rumah-orangtua-warga-keerom-temukan-puluhan-amunisi-RsLLyDrwYg.jpg
Bersihkan Rumah Orangtua, Warga Keerom Temukan Puluhan Amunisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/09/340/2243736/gali-septic-tank-warga-temukan-ratusan-peluru-meriam-diduga-sisa-perang-padri-ubSLnFGjuf.jpg
Gali Septic Tank, Warga Temukan Ratusan Peluru Meriam Diduga Sisa Perang Padri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/13/338/2182783/dua-pemuda-di-jakbar-diamankan-usai-pesan-ratusan-peluru-tanpa-mesiu-nEA6GDNGed.jpg
Dua Pemuda di Jakbar Diamankan Usai Pesan Ratusan Peluru Tanpa Mesiu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/16/340/2130664/prajurit-tni-sita-puluhan-amunisi-mortir-dan-roket-dari-kebun-warga-RjDmr1MJOh.jpg
Prajurit TNI Sita Puluhan Amunisi, Mortir dan Roket dari Kebun Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/17/510/2118148/ratusan-peluru-aktif-ditemukan-dalam-selokan-di-kota-yogyakarta-IV4RV4YaXi.jpg
Ratusan Peluru Aktif Ditemukan dalam Selokan di Kota Yogyakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement