Tukang Rosok Kaget, Temukan Puluhan Butir Amunisi saat Bersihkan Gudang Rumah

YOGYAKARTA - Sebanyak 99 butir amunisi berbagai ukuran ditemukan di sebuah gudang rumah milik warga Dusun Tegalrejo, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul. Puluhan amunisi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang tukang rosok bernama Slamet Hariyadi.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, amunisi tersebut ditemukan di gudang rumah milik Indun Wiriyanti warga setempat pada Selasa (28/11/2023).

Awalnya, pemilik rumah meminta salah seorang warga yang bekerja sebagai pengepul barang bekas (rosok) untuk membersihkan gudang di rumahnya.

"Lalu sekira pukul 17.00 WIB, pengepul rosok, yakni Slamet Hariyadi mulai membersihkan gudang," kata Jeffry, Rabu (29/11/2023).

Lanjut Jeffry, saat mengumpulkan barang bekas, Slamet menemukan kaos kaki, namun terasa berat saat diangkat. Kemudian, ia membuka dan mengeluarkan benda yang ada di dalam kaos kaki tersebut.

"Saat dikeluarkan ternyata ada puluhan amunisi lengkap dengan magazine (wadah amunisi)," katanya.

Slamet kemudian memberitahukan kepada pemilik rumah. Namun, karena takut, pemilik rumah menyerahkan amunisi tersebut untuk dibawa oleh Slamet. Amunisi itu kemudian dibawa pulang oleh Slamet ke rumahnya di bersama barang rosok lainnya.

Kemudian, sehari setelahnya, tepatnya Rabu (29/11) Slamet menginformasikan temuannya itu ke petugas Koramil di tempat tinggalnya di wilayah Kapanewon Jetis, yang kemudian diteruskan ke Polsek Sanden.