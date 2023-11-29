Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Alam Ganjar Berbagi Pengalaman Kuliah kepada Pelajar Bandung

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |02:13 WIB
Alam Ganjar Berbagi Pengalaman Kuliah kepada Pelajar Bandung
Alam Ganjar berbagi pengalaman ke para pelajar Bandung (Foto: Ist)
A
A
A

 

BANDUNG - Jabar Zilenial menyelenggarakan Talkshow Zilenial Menatap Masa Depan Indonesia di Kopi Taman Utara, Dago, pada Selasa (28/11/2023). Acara tersebut dihadiri sejumlah pembicara yang memberikan inspirasi.

Hadir juga Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gajah Mada (UGM) bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas (SMA) bernama Indah Khoerunnisa.

Saat ratusan siswa/i SMA sekota Bandung mengikuti talkshow ini, Alam dan Indah berbagi pengalaman dan informasi seputar kehidupan perkuliahan.

Alam, seorang mahasiswa Teknik Industri UGM, memiliki minat yang mencakup bidang sains dan sosial. Keinginannya adalah menemukan jurusan yang dapat menyatukan kedua disiplin ilmu tersebut.

Dalam pandangannya, menemukan keseimbangan antara keahlian dan minat sangatlah penting dalam menentukan pilihan jurusan.

"Kalau Teknik Industri aku dari dulu pengen karena backgroundku minatnya di sains teknologi, tetapi SMP aku mulai belajar sosial juga. Pas mulai kelas tiga aku mulai mencari yang bisa menjembatani keduanya, yaitu Teknik Industri yang bisa menjembatani antara sosial dan sains," kata Alam dalam keterangannya.

Ia juga memberikan saran kepada para siswa/i agar berani berbicara dan menjelaskan dengan baik kepada orangtua ketika memilih jurusan sesuai dengan minat dan potensi masing-masing.

Alam juga berbagi cerita mengenai pengalaman teman-temannya yang terjebak memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat mereka karena tekanan dari orangtua. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya berkomunikasi dengan orangtua secara baik.

"Karena ada beberapa pengalaman kawanku yang terlanjur terperangkap pada pilihan orangtua dan pada akhirnya tidak bisa survive mengikuti perkuliahan, maka, baiknya di komunikasikan," katanya.

Telusuri berita news lainnya
