HOME NEWS JABAR

Alam Ganjar Diskusi Bareng Anak Muda Bandung untuk Optimalkan Youth Space

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:42 WIB
Alam Ganjar Diskusi Bareng Anak Muda Bandung untuk Optimalkan <i>Youth Space</i>
Alam Ganjar (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang identik dengan kreatifitas pemudanya, banyak seniman, budayawan, bahkan olahragawan lahir dari kota kembang ini.

Dengan kondisi yang strategis untuk dioptimalkan, CEO Pigmy Muhammad Zinedine Alam Ganjar bersama Ketua Karang Taruna Kota Bandung, Andri Gunawan bicara soal bagaimana peran pemuda bisa dioptimalkan dengan memperbanyak keberadaan youth space dalam menunjang kreatifitas pemuda Bandung.

"Gimana sih youth space bisa jadi pusat komunitas anak muda, dimana nanti komunitas dan pemerintah itu akan berkolaborasi, pemerintah memberikan fasilitas, komunitas menjadi operator dan marketer," ungkap Alam di Roti Macan, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Dengan demikian, Alam merasa keberadaan youth space tersebut nantinya bisa menjadi salah satu jalan tengah di mana masih banyak creative space yang belum optimal. Ada sejumlah fokus utama dalam mengoptimalkan youth space tersebut, salah satunya dengan mengisinya melalui kegiatan olahraga, seni dan teknologi.

"Ada dua fokus, pertama olahraga, kedua seni, tapi nanti juga bisa ditambahkan seperti sektor teknologi, bidang pendidikan juga. Nanti akan disesuaikan juga dengan kondisi di daerah tertentu itu kebutuhannya apa aja," lanjut Alam.

Apabila nantinya Youth space tersebut sudah dioptimalkan, Alam yakin akan semakin banyak anak muda yang terampil dan berkontribusi untuk kemajuan daerah, bahkan Indonesia. "Ada tempat mereka untuk berkarya," kata Alam.

