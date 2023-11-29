Pesawat dengan 100 Penumpang Mendarat di Kota yang Salah

LAGOS - Sebuah pesawat United Nigeria Airlines yang membawa lebih dari 100 penumpang mendarat di bandara yang salah pada Minggu, (26/11/2023).

Penerbangan itu seharusnya berangkat dari Lagos ke Abuja, ibu kota Nigeria, menempuh jarak 511 kilometer. Sebaliknya, pesawat tersebut terbang langsung ke Asaba, sebuah kota yang berjarak 371 kilometer dari Lagos dan 317 kilometer dari Abuja.

Penumpang di pesawat menulis di X (sebelumnya Twitter) bahwa kru mengkonfirmasi kedatangan mereka di Abuja setelah mendarat, namun ternyata pilot diberikan rencana penerbangan yang salah dan mereka sebenarnya berada di Asaba.

Maskapai tersebut membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa penerbangan tersebut dialihkan ke kota lain karena cuaca buruk. Menurut United Nigeria Airlines, kru telah diberitahu.

“Kami dengan tulus meminta maaf atas kesalahpahaman dalam (penerbangan) kami. Saat ini kami sedang mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penerbangan kami telah mendarat dengan selamat di Abuja dan kami berterima kasih atas kesabaran dan pengertian Anda,” kata maskapai tersebut dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir RT.

BACA JUGA: Pilot Prancis Divonis Setelah Penggal Penerjun Payung dengan Pesawat

“Awak kabin membuat pengumuman yang salah saat mendarat dengan selamat di Asaba dan menimbulkan kebingungan di antara para penumpang,” tegas sekretaris pers perusahaan penerbangan tersebut, Achilleus-Chud Uchegbu.