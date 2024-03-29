Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kurang Bukti, Nigeria Akan Bebaskan 313 Tersangka Pemberontak Boko Haram

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |19:32 WIB
Kurang Bukti, Nigeria Akan Bebaskan 313 Tersangka Pemberontak Boko Haram
Nigeria akan bebaskan 313 tersangka pemberontak Boko Haram (Foto: AP)
ABUJA - Militer Nigeria akan membebaskan lebih dari 300 orang yang dicurigai menjadi bagian pemberontakan Islam Boko Haram setelah pengadilan memutuskan tidak ada bukti bahwa mereka melakukan kejahatan apa pun.

Menurut juru bicara pertahanan Mayor Jenderal Edward Buba, ke-313 orang tersebut, yang dicurigai sebagai anggota Boko Haram, akan dibebaskan setelah ada keputusan pengadilan di negara bagian Borno di bagian timur laut, yang merupakan jantung pemberontakan.

“Pengadilan memerintahkan pembebasan mereka karena kurangnya bukti setelah selesainya penyelidikan dan hal-hal tambahan lainnya,” kata Buba dalam jumpa pers di ibu kota Abuja.

Kasus-kasus tersebut dituntut oleh Departemen Penuntutan, bagian dari Kementerian Kehakiman Federal, dan masyarakat akan diserahkan kepada Pemerintah Negara Bagian Borno untuk tindakan lebih lanjut.

Buba tidak mau menyebutkan di mana para tersangka ditahan dan berapa lama mereka ditahan.

Nigeria telah menjalankan program amnesti bagi para jihadis yang bersedia menyerah. Para pejuang menjalani rehabilitasi sebelum diintegrasikan kembali ke masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di beberapa komunitas.

