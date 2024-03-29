Kurang Bukti, Nigeria Akan Bebaskan 313 Tersangka Pemberontak Boko Haram

ABUJA - Militer Nigeria akan membebaskan lebih dari 300 orang yang dicurigai menjadi bagian pemberontakan Islam Boko Haram setelah pengadilan memutuskan tidak ada bukti bahwa mereka melakukan kejahatan apa pun.

Menurut juru bicara pertahanan Mayor Jenderal Edward Buba, ke-313 orang tersebut, yang dicurigai sebagai anggota Boko Haram, akan dibebaskan setelah ada keputusan pengadilan di negara bagian Borno di bagian timur laut, yang merupakan jantung pemberontakan.

BACA JUGA: Pengadilan Nigeria Jatuhkan Hukuman Mati ke Pengusaha China karena Bunuh Pacarnya

“Pengadilan memerintahkan pembebasan mereka karena kurangnya bukti setelah selesainya penyelidikan dan hal-hal tambahan lainnya,” kata Buba dalam jumpa pers di ibu kota Abuja.

BACA JUGA: 300 Murid Nigeria yang Diculik Massal Akhirnya Dibebaskan Tanpa Cedera

Kasus-kasus tersebut dituntut oleh Departemen Penuntutan, bagian dari Kementerian Kehakiman Federal, dan masyarakat akan diserahkan kepada Pemerintah Negara Bagian Borno untuk tindakan lebih lanjut.

Buba tidak mau menyebutkan di mana para tersangka ditahan dan berapa lama mereka ditahan.

Nigeria telah menjalankan program amnesti bagi para jihadis yang bersedia menyerah. Para pejuang menjalani rehabilitasi sebelum diintegrasikan kembali ke masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di beberapa komunitas.