Menlu Nigeria: Klaim Trump Mengenai Pembunuhan Umat Kristen Mustahil

BERLIN – Menteri Luar Negeri Nigeria, Yusuf Tuggar menolak klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menuduh bahwa pemerintah Nigeria membiarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap umat Kristen.

Dalam konferensi pers di Berlin seperti dilansir Anadolu, Rabu (5/11/2025), Tuggar mempresentasikan dokumen yang menguraikan jaminan konstitusional Nigeria terhadap kebebasan beragama. Pemerintah terikat hukum untuk melindungi semua warga negara.

"Mustahil ada penganiayaan agama yang dapat didukung dalam bentuk apa pun oleh pemerintah Nigeria. Di tingkat mana pun, baik federal, regional, maupun lokal tidak mungkin," tegasnya.

Diplomat tertinggi Nigeria tersebut juga memperingatkan terhadap upaya untuk menciptakan ketidakstabilan di negaranya. Peringatan ini disampaikan menyusul ancaman baru-baru ini dari Presiden Trump yang menyatakan akan meluncurkan intervensi militer jika pemerintah gagal melindungi umat Kristen secara memadai.

“Apa yang kami coba buat dunia pahami adalah bahwa kita tidak boleh menciptakan Sudan yang lain. Kita telah melihat apa yang terjadi dengan Sudan, dengan agitasi untuk membagi Sudan berdasarkan agama, berdasarkan sentimen suku,” kata Tuggar.