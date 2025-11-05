Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Nigeria: Klaim Trump Mengenai Pembunuhan Umat Kristen Mustahil

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |09:50 WIB
Menlu Nigeria: Klaim Trump Mengenai Pembunuhan Umat Kristen Mustahil
Menteri Luar Negeri Nigeria, Yusuf Tuggar/Foto: Anadolu
A
A
A

BERLIN – Menteri Luar Negeri Nigeria, Yusuf Tuggar menolak klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menuduh bahwa pemerintah Nigeria membiarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap umat Kristen.

Dalam konferensi pers di Berlin seperti dilansir Anadolu, Rabu (5/11/2025), Tuggar mempresentasikan dokumen yang menguraikan jaminan konstitusional Nigeria terhadap kebebasan beragama. Pemerintah terikat hukum untuk melindungi semua warga negara.

"Mustahil ada penganiayaan agama yang dapat didukung dalam bentuk apa pun oleh pemerintah Nigeria. Di tingkat mana pun, baik federal, regional, maupun lokal tidak mungkin," tegasnya.

Diplomat tertinggi Nigeria tersebut juga memperingatkan terhadap upaya untuk menciptakan ketidakstabilan di negaranya. Peringatan ini disampaikan menyusul ancaman baru-baru ini dari Presiden Trump yang menyatakan akan meluncurkan intervensi militer jika pemerintah gagal melindungi umat Kristen secara memadai.

“Apa yang kami coba buat dunia pahami adalah bahwa kita tidak boleh menciptakan Sudan yang lain. Kita telah melihat apa yang terjadi dengan Sudan, dengan agitasi untuk membagi Sudan berdasarkan agama, berdasarkan sentimen suku,” kata Tuggar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180952/daniel-IKmU_large.jpg
AS Ancam Perangi Pemberontak, Nigeria: Tidak Ada Genosida Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143581/banjir_nigeria-jdTu_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Nigeria, 151 Tewas dan 3 Ribu Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010406/gara-gara-warisan-11-jamaah-tewas-terkurung-dalam-masjid-yang-dibakar-uwvRqAJ8UX.jpg
Gara-Gara Warisan, 11 Jamaah Tewas Terkurung dalam Masjid yang Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2990010/kurang-bukti-nigeria-akan-bebaskan-313-tersangka-pemberontak-boko-haram-EjxV42yuOH.jpg
Kurang Bukti, Nigeria Akan Bebaskan 313 Tersangka Pemberontak Boko Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2988855/pengadilan-nigeria-jatuhkan-hukuman-mati-ke-pengusaha-china-karena-bunuh-pacarnya-vH9rdz4TyN.jpg
Pengadilan Nigeria Jatuhkan Hukuman Mati ke Pengusaha China karena Bunuh Pacarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987860/300-murid-nigeria-yang-diculik-massal-akhirnya-dibebaskan-tanpa-cedera-6lvrB7azx6.jpg
300 Murid Nigeria yang Diculik Massal Akhirnya Dibebaskan Tanpa Cedera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement