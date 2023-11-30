Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Melalui Baznas: Bentuk Peduli Kemanusiaan Internasional

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:19 WIB
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Melalui Baznas: Bentuk Peduli Kemanusiaan Internasional
Foto: Dok BPJS Ketenagakerjaan
A
A
A

JAKARTA-BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI akan menyerahkan bantuan kemanusian terhadap perang yang terjadi di Palestina, bantuan yang dikumpulkan oleh seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua Baznas Noor Achmad di Kantor Pusat Baznas, pada Kamis (30/9/2023).

Anggoro dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan ikut prihatin terhadap banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat peristiwa perang yang saat ini terjadi di Palestina.

“Kami, insan BPJS Ketenagakerjaan hari ini bekerja sama dengan Baznas untuk menyalurkan bantuan kemanusian internasional untuk saudara-saudara kita yang saat ini menjadi korban peperangan, bantuan ini merupakan wujud pelayanan, keprihatinan dan juga kepedulian terhadap sesama,” ucap Anggoro.

Anggoro menambahkan, bantuan yang diserahkan pihaknya pagi ini merupakan bantuan tahap pertama, dan direncanakan akan ada penyaluran tahap berikutnya. “Total bantuan tahap pertama yang diserahkan melalui penggalangan dana oleh seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan ini bernilai Rp600.620.000, semoga dana yang terkumpul ini akan bermanfaat buat saudara-saudara kita di sana,” tuturnya.

Selanjutnya Noor Achmad yang secara langsung menerima bantuan itu mengucapkan terima kasih dan juga berkomitmen menyampaikan bantuan ini sampai tepat sesuai peruntukannya.

“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, atas bantuan yang disalurkan ini pastinya akan sangat bermanfaat buat korban perang yang terjadi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, wanita, dan lansia. Baznas akan memastikan penyaluran infak kemanusiaan Palestina ini dilakukan secara transparan dan akuntabel,” terang Noor Achmad.

Dirinya menyampaikan bahwa Baznas terus berupaya memfasilitasi dan mendukung kepedulian masyarakat Indonesia masyarakat internasional. “Selain BPJS Ketenagakerjaan, tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat Palestina melalui Baznas,” tuturnya.

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement