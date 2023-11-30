Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Melalui Baznas: Bentuk Peduli Kemanusiaan Internasional

JAKARTA-BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI akan menyerahkan bantuan kemanusian terhadap perang yang terjadi di Palestina, bantuan yang dikumpulkan oleh seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua Baznas Noor Achmad di Kantor Pusat Baznas, pada Kamis (30/9/2023).

Anggoro dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan ikut prihatin terhadap banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat peristiwa perang yang saat ini terjadi di Palestina.

“Kami, insan BPJS Ketenagakerjaan hari ini bekerja sama dengan Baznas untuk menyalurkan bantuan kemanusian internasional untuk saudara-saudara kita yang saat ini menjadi korban peperangan, bantuan ini merupakan wujud pelayanan, keprihatinan dan juga kepedulian terhadap sesama,” ucap Anggoro.

Anggoro menambahkan, bantuan yang diserahkan pihaknya pagi ini merupakan bantuan tahap pertama, dan direncanakan akan ada penyaluran tahap berikutnya. “Total bantuan tahap pertama yang diserahkan melalui penggalangan dana oleh seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan ini bernilai Rp600.620.000, semoga dana yang terkumpul ini akan bermanfaat buat saudara-saudara kita di sana,” tuturnya.

Selanjutnya Noor Achmad yang secara langsung menerima bantuan itu mengucapkan terima kasih dan juga berkomitmen menyampaikan bantuan ini sampai tepat sesuai peruntukannya.

“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, atas bantuan yang disalurkan ini pastinya akan sangat bermanfaat buat korban perang yang terjadi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, wanita, dan lansia. Baznas akan memastikan penyaluran infak kemanusiaan Palestina ini dilakukan secara transparan dan akuntabel,” terang Noor Achmad.

Dirinya menyampaikan bahwa Baznas terus berupaya memfasilitasi dan mendukung kepedulian masyarakat Indonesia masyarakat internasional. “Selain BPJS Ketenagakerjaan, tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan masyarakat Indonesia yang telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat Palestina melalui Baznas,” tuturnya.

(Fitria Dwi Astuti )