Pejabat India Berada Dalangi Rencana Pembunuhan Separatis Sikh di AS

NEW YORK - Seorang pejabat pemerintah India mengarahkan rencana yang gagal untuk membunuh seorang separatis Sikh, yang juga warga negara Amerika Serikat (AS), di wilayah AS, kata Departemen Kehakiman AS pada Rabu, (29/11/2023) saat mengumumkan dakwaan terhadap seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan. mengatur percobaan pembunuhan tersebut.

Jaksa federal di Manhattan mengatakan Nikhil Gupta, (52), bekerja sama dengan pegawai pemerintah India, yang tanggung jawabnya mencakup keamanan dan intelijen, dalam rencana pembunuhan warga Kota New York yang mendorong dibentuknya negara berdaulat Sikh di India utara.

Jaksa tidak menyebutkan nama pejabat India atau targetnya, meskipun mereka menggambarkan pejabat tersebut sebagai warga negara AS asal India. Para pejabat AS telah menyebutkan namanya sebagai Gurpatwant Singh Pannun, warga negara ganda Amerika Serikat dan Kanada. Gupta ditangkap oleh pihak berwenang Ceko pada Juni dan sedang menunggu ekstradisi. Dia tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

“Terdakwa berkonspirasi dari India untuk membunuh, di sini, di New York City, seorang warga negara AS asal India yang secara terbuka menganjurkan pembentukan negara berdaulat bagi Sikh,” Damian Williams, jaksa federal terkemuka di Manhattan, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Pejabat India tersebut dijelaskan dalam dakwaan terkait sebagai "Petugas Lapangan Senior" dengan tanggung jawab dalam "Manajemen Keamanan" dan "Intelijen" yang dipekerjakan oleh pemerintah India yang "mengarahkan plot dari India."