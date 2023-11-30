Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat India Berada Dalangi Rencana Pembunuhan Separatis Sikh di AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:43 WIB
Pejabat India Berada Dalangi Rencana Pembunuhan Separatis Sikh di AS
Hardeep Singh Nijjar ditembak mati di luar kuil sikh di Surrey, British Columbia, Kanada pada 18 Juni 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Seorang pejabat pemerintah India mengarahkan rencana yang gagal untuk membunuh seorang separatis Sikh, yang juga warga negara Amerika Serikat (AS), di wilayah AS, kata Departemen Kehakiman AS pada Rabu, (29/11/2023) saat mengumumkan dakwaan terhadap seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan. mengatur percobaan pembunuhan tersebut.

Jaksa federal di Manhattan mengatakan Nikhil Gupta, (52), bekerja sama dengan pegawai pemerintah India, yang tanggung jawabnya mencakup keamanan dan intelijen, dalam rencana pembunuhan warga Kota New York yang mendorong dibentuknya negara berdaulat Sikh di India utara.

Jaksa tidak menyebutkan nama pejabat India atau targetnya, meskipun mereka menggambarkan pejabat tersebut sebagai warga negara AS asal India. Para pejabat AS telah menyebutkan namanya sebagai Gurpatwant Singh Pannun, warga negara ganda Amerika Serikat dan Kanada. Gupta ditangkap oleh pihak berwenang Ceko pada Juni dan sedang menunggu ekstradisi. Dia tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

“Terdakwa berkonspirasi dari India untuk membunuh, di sini, di New York City, seorang warga negara AS asal India yang secara terbuka menganjurkan pembentukan negara berdaulat bagi Sikh,” Damian Williams, jaksa federal terkemuka di Manhattan, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Pejabat India tersebut dijelaskan dalam dakwaan terkait sebagai "Petugas Lapangan Senior" dengan tanggung jawab dalam "Manajemen Keamanan" dan "Intelijen" yang dipekerjakan oleh pemerintah India yang "mengarahkan plot dari India."

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement