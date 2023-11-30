Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Negara Anggota BRICS yang Mendukung Palestina

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:33 WIB
Daftar Negara Anggota BRICS yang Mendukung Palestina
Daftar negara anggota BRICS yang mendukung Palestina (Foto: Pool via Reuters)
A
A
A

BRASIL - BRICS merupakan akronim dari lima negara tergabung, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (Afsel). Organisasi antar pemerintah ini dibentuk pada 2010.

Pada Agustus lalu, yakni di acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15, Presiden Afrika Selatan (Afsel), Cyril Ramaphosa mengundang Argentina, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) bergabung ke organisasi tersebut. Keanggotaan mulai berlaku secara penuh pada 1 Januari 2024.

Mengutip Aljazeera, Palestina mengajukan permohonan untuk bergabung ke BRICS bersama dengan tujuh negara Arab. Yaitu Aljazair, Mesir, Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Maroko.

Meskipun Palestina tidak diundang ke KTT dan tidak termasuk keanggotaan, namun BRICS dapat membantu membawa beberapa isu kenegaraan Palestina ke panggung internasional.

Di sisi lain, Palestina diketahui sudah bertahun-tahun absen karena meninggalkan proses perdamaian oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel, dan penekanan Washington pada perantara kesepakatan normalisasi perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab.

Permohonan Palestina ini pun disambut baik. Walaupun dukungan BRICS untuk Palestina bukan hal baru, namun konteks yang dibahas saat ini adalah hal yang baru.

Halaman:
1 2
      
