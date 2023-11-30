Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

NATO Janji Beri Peta Jalan untuk Transisi Ukraina Menuju Keanggotaan Penuh

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:32 WIB
NATO Janji Beri Peta Jalan untuk Transisi Ukraina Menuju Keanggotaan Penuh
NATO berjanji akan beri peta jalan untuk transisi Ukraina menuju keanggotaan penuh (Foto: Atlantic Council )
A
A
A

UKRAINA Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah berjanji untuk mengembangkan peta jalan menuju “interoperabilitas penuh” Ukraina dengan militer blok tersebut. Meskipun Kiev menyambut baik pengumuman tersebut, namun mereka gagal memenuhi undangan keanggotaan yang diinginkan Presiden Volodymyr Zelensky pada awal tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba bertemu dengan rekan-rekan NATO di Brussels pada Rabu (29/11/2023), aliansi Barat mengatakan bahwa mereka sedang mengembangkan peta jalan untuk transisi Ukraina menuju interoperabilitas penuh dengan NATO.

NATO mendefinisikan “interoperabilitas” sebagai penggunaan senjata dan peralatan bersama, taktik dan doktrin, serta standar terminologi dan komunikasi, untuk memungkinkan negara-negara anggota dan mitra mereka untuk beroperasi di medan perang bersama-sama.

“Kami secara de facto menjadi tentara NATO, dalam hal kapasitas teknis, pendekatan manajemen, dan prinsip-prinsip menjalankan tentara,” kata Kuleba menjelang pertemuan pada Rabu (29/11/2023).

Pernyataan itu tidak menyebutkan Ukraina akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Sebaliknya, mereka memuji komitmen Kiev terhadap paket reformasi politik dan militer, dan mengatakan bahwa perubahan ini akan membantu Ukraina dalam perjalanannya menuju keanggotaan NATO di masa depan.

Kiev telah terikat dengan reformasi ini sejak NATO mengatakan pada 2008 bahwa Ukraina akan menjadi anggota pada waktu yang belum ditentukan di masa depan. Negara ini belum menerima tanggal keanggotaan dalam 15 tahun sejak itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182252/tentara_rusia-eMPZ_large.jpg
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143576/kursk-41nT_large.jpg
Serangan Drone Ukraina Rusak Rumah Sakit dan Apartemen di Kursk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/18/3143394/menteri_luar_negeri_ukraina_andrii_sybiha_dan_menteri_luar_negeri_turki_hakan_fidan-pt2F_large.jpg
Perundingan Lanjutan dengan Rusia di Turki, Ukraina Ajukan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111583/presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-60lz_large.jpg
NATO Disebut Berencana Gulingkan Presiden Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3035985/jerman-kurangi-bantuan-militer-untuk-ukraina-dari-rp141-trilun-jadi-rp71-triliun-zinGStMq3e.jpg
Jerman Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina, dari Rp141 Trilun Jadi Rp71 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033256/ukraina-desak-nato-cabut-pembatasan-yang-targetkan-rusia-china-langsung-kecam-keras-LGnwyu0yoH.jpg
Ukraina Desak NATO Cabut Pembatasan yang Targetkan Rusia, China Langsung Kecam Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement