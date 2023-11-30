NATO Janji Beri Peta Jalan untuk Transisi Ukraina Menuju Keanggotaan Penuh

UKRAINA – Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah berjanji untuk mengembangkan peta jalan menuju “interoperabilitas penuh” Ukraina dengan militer blok tersebut. Meskipun Kiev menyambut baik pengumuman tersebut, namun mereka gagal memenuhi undangan keanggotaan yang diinginkan Presiden Volodymyr Zelensky pada awal tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba bertemu dengan rekan-rekan NATO di Brussels pada Rabu (29/11/2023), aliansi Barat mengatakan bahwa mereka sedang mengembangkan peta jalan untuk transisi Ukraina menuju interoperabilitas penuh dengan NATO.

NATO mendefinisikan “interoperabilitas” sebagai penggunaan senjata dan peralatan bersama, taktik dan doktrin, serta standar terminologi dan komunikasi, untuk memungkinkan negara-negara anggota dan mitra mereka untuk beroperasi di medan perang bersama-sama.

“Kami secara de facto menjadi tentara NATO, dalam hal kapasitas teknis, pendekatan manajemen, dan prinsip-prinsip menjalankan tentara,” kata Kuleba menjelang pertemuan pada Rabu (29/11/2023).

Pernyataan itu tidak menyebutkan Ukraina akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Sebaliknya, mereka memuji komitmen Kiev terhadap paket reformasi politik dan militer, dan mengatakan bahwa perubahan ini akan membantu Ukraina dalam perjalanannya menuju keanggotaan NATO di masa depan.

Kiev telah terikat dengan reformasi ini sejak NATO mengatakan pada 2008 bahwa Ukraina akan menjadi anggota pada waktu yang belum ditentukan di masa depan. Negara ini belum menerima tanggal keanggotaan dalam 15 tahun sejak itu.