Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Petani Tewas Usai Tersambar Petir saat Hendak Menanam Padi

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |12:23 WIB
Petani Tewas Usai Tersambar Petir saat Hendak Menanam Padi
Petani di Sidrap tewas tersambar petir (Foto : iNews)
A
A
A

SIDRAP - Seorang petani tewas tersambar petir saat meninjau area persawahan miliknya, di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu 29 November 2023.

Awalnya, korban bernama Ahmad Sinusi (45) itu bersama sejumlah petani lainnya meninjau sawah untuk bersiap memulai musim tanam padi.

Namun, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan turun hujan disertai petir.

Korban yang saat itu sedang mengecek area persawahannya, tiba-tiba tersambar petir dan langsung tergeletak tak sadarkan diri.

"Petani lainnya mencoba menolong korban, namun korban telah meninggal dunia," ujar Camat Maritengngae, Andi Surya, Kamis (30/11/2023).

Kini, korban di telah disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di pemakaman desa setempat.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148/petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134550/petir-rBcs_large.jpg
Mushola di Cibinong Tersambar Petir, 5 Jamaah Terluka Tertimpa Plafon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/338/3000781/prajurit-tni-tersambar-petir-di-mabes-cilangkap-sempat-terdengar-teriakan-minta-tolong-6ruSYLBJJC.jpg
Prajurit TNI Tersambar Petir di Mabes Cilangkap, Sempat Terdengar Teriakan Minta Tolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/338/3000352/saksi-ungkap-detik-detik-prajurit-tni-tersambar-petir-kayak-bom-meledak-JFClBU9rfJ.jpg
Saksi Ungkap Detik-Detik Prajurit TNI Tersambar Petir: Kayak Bom Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000265/satu-anggota-tni-yang-tersambar-petir-meninggal-dunia-GVsmw2ZK7h.jpg
Satu Anggota TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000238/kronologi-anggota-tni-tersambar-petir-di-depan-mabes-cilangkap-VYI84bRQIP.jpg
Kronologi Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement