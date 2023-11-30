Petani Tewas Usai Tersambar Petir saat Hendak Menanam Padi

SIDRAP - Seorang petani tewas tersambar petir saat meninjau area persawahan miliknya, di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu 29 November 2023.

Awalnya, korban bernama Ahmad Sinusi (45) itu bersama sejumlah petani lainnya meninjau sawah untuk bersiap memulai musim tanam padi.

Namun, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan turun hujan disertai petir.

Korban yang saat itu sedang mengecek area persawahannya, tiba-tiba tersambar petir dan langsung tergeletak tak sadarkan diri.

"Petani lainnya mencoba menolong korban, namun korban telah meninggal dunia," ujar Camat Maritengngae, Andi Surya, Kamis (30/11/2023).

Kini, korban di telah disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di pemakaman desa setempat.

(Angkasa Yudhistira)