HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Bakal Safari Politik hingga ke Papua demi Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |00:48 WIB
Yenny Wahid. (Foto: MPI)
JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid, bakal safari politik ke sejumlah lokasi di Indonesia. Hal itu akan dilakukan demi memenangkan paslon nomor urut 3 itu satu putaran di Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Yenny seusai acara deklarasi dukungan Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar-Mahfud MD (Sapu Jagat). Acara itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

"Besok saya jadwalnya ke Tegal Cirebon Pemalang dan sekitarnya. Lalu, saya akan jalan lagi ke Jawa Tengah. Kemarin (saya) sudah safari ke Jawa Timur," ujarnya kepada awak media.

1 2
      
