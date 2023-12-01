Mensos Turun ke Lokasi Banjir di Aceh, Cek Penanganan hingga Santuni Warga

ACEH - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tiba di lokasi banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh pada Kamis 30 November 2023 setelah melakukan perjalanan darat selama 6 jam dari Kota Medan.

Langkah pertama Mensos adalah menuju Simpang Semadam. Di sini, Mensos melakukan peninjauan dapur umum, memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal, dan mengevaluasi kondisi Sungai Kampung Baru.

Mensos menyampaikan pentingnya pengerukan sungai untuk membentuk embung di dasar sungai. Pemindahan batu-batu di dasar sungai juga diperlukan agar tanah dapat menampung dan menyerap air.

Dengan latar belakang pendidikan di bidang Pengembangan Perkotaan di Erasmus University Rotterdam Belanda, Mensos memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen pengairan.

Masyarakat yang hadir juga diajak Mensos untuk bergabung dalam kegiatan gotong royong membersihkan sungai dan di titik-titik yang terdampak aliran air deras.

Di tempat kedua, yakni Desa Rikit Bur, Kecamatan Bukit Tusam, Mensos kembali memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dan korban luka-luka.

"Santunan tadi ada (untuk) yang meninggal 2, kemudian tadi ada yang luka-luka," kata Mensos dalam keterangan tertulis.