Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Alasan Ganjar Pranowo Ajak Mahasiswa Gabung ke Politik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:39 WIB
Ini Alasan Ganjar Pranowo Ajak Mahasiswa Gabung ke Politik
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Kupang (foto: dok ist)
A
A
A

KUPANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa ikut terjun ke dunia politik, agar bisa membawa perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hal itu dikatakan Ganjar saat menggelar pertemuan di halaman universitas San Pedro, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama mahasiswa dan masyarakat.

"Kalau kita bicara proses demokrasi demokratisasi, saya mengajak kawan-kawan mahasiswa terlibatlah, ikutlah ada resiko yang ditanggung hitunglah, karena saya ketika seusia kalian, saya sudah ikut partai politik dan saya berjuang," ucap Ganjar, Jum'at (1/12/2023).

Dia menceritakan, saat masih menjadi mahasiswa selalu aktif menyuarakan aspirasinya dengan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Dirinya juga menceritakan sempat ditangkap saat melakukan aksi demo.

"Seusia kalian, kami juga kritis pada pemerintah, kami juga mencatat satu persatu apa yang menjadi problem sosial. Saya demo juga, ya tenang aja biasa, pernah ketangkap juga," katanya.

Akan tetapi, menurutnya Ganjar, demo saja tidak cukup untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Hingga akhirnya dirinya sadar, harus duduk di kursi legislatif agar bisa mengambil suatu kebijakan yang berguna bagi masyarakat banyak.

"Kita menantang situasi itu agar kita bisa berpikir seperti saat saya demo dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Hati kecil saya, pikiran saya hanya berpikir satu, saya harus duduk di sana (DPR RI) dan saya akan ambil keputusan," ucapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement