Ini Alasan Ganjar Pranowo Ajak Mahasiswa Gabung ke Politik

KUPANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa ikut terjun ke dunia politik, agar bisa membawa perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hal itu dikatakan Ganjar saat menggelar pertemuan di halaman universitas San Pedro, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama mahasiswa dan masyarakat.

"Kalau kita bicara proses demokrasi demokratisasi, saya mengajak kawan-kawan mahasiswa terlibatlah, ikutlah ada resiko yang ditanggung hitunglah, karena saya ketika seusia kalian, saya sudah ikut partai politik dan saya berjuang," ucap Ganjar, Jum'at (1/12/2023).

Dia menceritakan, saat masih menjadi mahasiswa selalu aktif menyuarakan aspirasinya dengan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Dirinya juga menceritakan sempat ditangkap saat melakukan aksi demo.

"Seusia kalian, kami juga kritis pada pemerintah, kami juga mencatat satu persatu apa yang menjadi problem sosial. Saya demo juga, ya tenang aja biasa, pernah ketangkap juga," katanya.

Akan tetapi, menurutnya Ganjar, demo saja tidak cukup untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Hingga akhirnya dirinya sadar, harus duduk di kursi legislatif agar bisa mengambil suatu kebijakan yang berguna bagi masyarakat banyak.

"Kita menantang situasi itu agar kita bisa berpikir seperti saat saya demo dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Hati kecil saya, pikiran saya hanya berpikir satu, saya harus duduk di sana (DPR RI) dan saya akan ambil keputusan," ucapnya.

