HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Munas Pramuka, Atikoh Ganjar Kulineran dan Seruput Kopi Khas Serambi Mekkah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |22:52 WIB
Jelang Munas Pramuka, Atikoh Ganjar Kulineran dan Seruput Kopi Khas Serambi Mekkah
Atikoh Ganjar Pranowo ngopi di Aceh (Foto: istimewa)
A
A
A

 

ACEH - Siti Atikoh Supriyanti, istri dari Capres Ganjar Pranowo menginjakkan kaki di Bumi Serambi Mekkah, Aceh untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XI Gerakan Pramuka 2023.

Ia pun menyempatkan diri untuk kulineran khas Aceh mulai dari Ayam Pramugari, Sie Reuboh, Kopi Nirapresso, dan Kopi Sanger pada hari ini, Jumat (1/12/2023).

Rencananya, Atikoh yang masih menjabat Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah, akan ikut kegiatan selama dua hari dari total empat hari kegiatan.

"Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan Munas Pramuka, untuk pemilihan Ka Kwarnas yang baru," kata Atikoh yang diunggah di story akun instagramnya @atikoh.s.

Dalam akun IG-nya, istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo yang diusung Partai Perindo itu membagikan momennya disambut pengurus Pramuka dengan bet Kwarda Aceh.

Setelah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Atikoh langsung menuju ke Rumah Makan Ayam Pramugari.

"Kita sampai di Aceh pas waktu makan siang. Ini kita kulineran, ada ayam pramugari, sie reuboh dan gulai kambing," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
