HOME NEWS SULSEL

Hadiri Sandination, Alam Ganjar Disambut Hangat Warga Makassar

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |22:35 WIB
Hadiri Sandination, Alam Ganjar Disambut Hangat Warga Makassar
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri Program Pengembangan Diri untuk Masyarakat terutama Generasi Muda, Sandination di Naf Space Jalan Inspeksi Pam, Batua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/12/2023)

Kehadirannya sontak disambut hangat oleh sejumlah masyarakat mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Mereka pun tak lupa mengabadikan momen bersama anak calon presiden nomor urut 3 itu.

Turut hadir Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno yang mengaku sangat terinspirasi dengan anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti tersebut.

Dia berharap, Alam Ganjar menjadi lidah penyambung bagi seluruh pemuda di Indonesia.

"Saya terinprasi dengan Alam. Alam ini adalah anak muda yang peduli dengan isu-isu di sekitar kita. Mas Alam juga memberikan nuansa agar anak muda yang berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi," kata dia.

Pada kesempatan itu, Alam melakukan sharing mengenai self development berbasis leadership dan enterpreneurship. Tampak jawaban-jawaban yang dilontarkannya sangat memahami isu anak muda.

Halaman:
1 2
      
