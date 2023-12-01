Di Hadapan Ulama Banten, Mahfud MD Ajak Umat Islam Rawat Demokrasi

BANTEN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan bersama ulama se-Provinsi Banten di Perguruan Islam Malnu Pusat Menes, Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Kedatangan Menko Polhukam itu disambut Pimpinan Perguruan Malnu KH TB Hamdi Ma'ani dan mantan Gubernur Banten Rano Karno.

Di hadapan ratusan santri dan jamaah, mantan Ketua MK itu menekankan pentingnya peran pesantren diperkuat demi pembangunan bangsa. Mahfud akan berusaha meneruskan kemajuan pesantren dengan program-program yang telah dibuat Pemerintah.

Mahfud mengurai bantuan subisidi apa saja yang akan diberikan untuk lembaga pendidikan Islam tersebut. Di antaranya, bantuan gedung, labolatorium dan sebagainya. Sehingga, alumni-alumni pesantren siap meraih karir di berbagai bidang, di pemerintahan, sosial, politik, keagamaan dan sebagainya.

"Alhamdulillah kita pastikan bahwa pesantren akan diberi tempat yang proporsional sesuai dengan peran dan fungsinya bagi pembangunan Bangsa," kata Mahfud.

Menurutnya, sudah banyak perubahan pada pesantren. Lulusan pesantren kini sudah banyak tersebar sebagai pejabat di kementerian dan berbagai lembaga Pemerintahan. Padahal dulu santri dipandang sebelah mata.

"Dulu pesantren dianggap kumuh, paling jadi guru madrasah, Kementerian Agama. Sekarang di Kementerian Luar Negeri dan di manapun sudah banyak," tegasnya.