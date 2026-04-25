Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KPAI Ungkap Sejumlah Temuan Terkait Pelajar Bantul yang Tewas Dikeroyok

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |14:10 WIB
Kasus pemukulan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap sejumlah temuan terkait kasus meninggalnya pelajar di Bantul, DI Yogyakarta, berinisial IDS yang tewas usai menjadi korban pengeroyokan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 23 April 2026, KPAI menemukan bahwa keluarga korban belum mendapatkan bantuan hukum. KPAI pun menyatakan akan turun tangan memberikan pendampingan.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban dijemput oleh rekannya sekitar pukul 21.00 WIB dan sempat menuju warung sebelum melanjutkan perjalanan ke Lapangan Gadung Melati, Pandak.

“Korban disiksa oleh teman-temannya menggunakan paralon, tali, gunting, pentungan, hingga dilindas menggunakan sepeda motor sebanyak tiga kali dari bawah ke atas secara berulang. Terdapat luka akibat sundutan rokok dan telinga hampir terpotong. Penyiksaan berlangsung hampir lebih dari tiga jam,” kata Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, Sabtu (25/4/2026).

Setelah kejadian tersebut, IDS dibawa ke rumah sakit oleh temannya sekitar pukul 02.00 WIB untuk menjalani perawatan intensif.

“Korban sempat divisum dan dirawat di ruang ICU hingga mengembuskan napas terakhir pada Kamis, 16 April,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/338/3214236//penangkapan_sopir_angkot-8FPE_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement