Awali Kampanye Ganjar-Mahfud di Jabar dan Jateng, Yenny Wahid Ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati

CIREBON - Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid melakukan ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Walisongo Sunan Gunung Jati di komplek pemakaman bukit Gunung Jati atau Astana Gunung Sembung, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (1/12/2023).

Yenny Wahid mengatakan, Sunan Gunung Jati merupakan salah satu Walisongo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sehingga dirinya berziarah sekaligus berdoa agar semua niatannya dimudahkan.

"Intinya kami datang kesini untuk ziarah ke makam syekh Sunan Gunung Jati dan tentunya di tempat ini berdoa kepada Allah SWT agar semua niatan kita itu dimudahkan jalannya," ujar Yenny Wahid di lokasi.

Selain itu, Yenny mengungkapkan bahwa dirinya sowan ini agar dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah perjalanan dan perjuangan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa.