Momen Ganjar Angkat Mahasiswa di Kupang Masuk Kader PDIP

JAKARTA - Momen unik terjadi kala Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertandang ke Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Bagaimana tidak, Ganjar menunjuk seorang mahasiswa fakultas hukum, Trio Putra Dewa menjadi kader PDI-Perjuangan.

Momen itu terjadi kala Trio bertanya kepada Ganjar terkait warisan "karpet merah" bila terpilih menjadi Presiden RI. Ganjar pun tak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia justru bertanya kepada Trio, ingin menjadi bupati atau tidak.

"Pengen jadi bupati nggak kamu?" tanya Ganjar.

"Pengen," jawab Trio.

Ganjar pun mengaku senang dengan jawaban Trio. Ia lantas meminta Trio untuk bergabung dengan PDIP.

"Pengen, ini kader ini, kamu masuk PDIP saja," ujarnya.

Ganjar menilai Trio patut untuk dibina sejak dini. Ganjar mengaku siap menjadi mentor Trio.

"Sorry loh ya, kamu boleh masuk partai lain, tapi dikader dari kecil, dari mahasiswa. Saya bisa jadi mentornya Trio, kalau anak muda seperti Trio kita siapkan betul, maka saya tunjukan tadi, saya masuk partai usia berapa. Kamu usia berapa?" tanya Ganjar kepada Trio, yang dijawab 22 tahun.

"22 pas ya? Kalau kamu 22 tahun sudah masuk partai, apapun lah, masuk dengan saya lebih baik. Kalau dia ikut yang lain, siapa yang berani statement jadi mentor? Belum tau," sambungnya.

Kemudian, Ganjar bertanya kepada Trio, ketika menjadi bupati akan korupsi atau tidak. Trio pun menjawab dengan tegas 'tidak korupsi'.

"Bagus, jawabannya tegas, tidak. Sudah pernah liat uang Rp1 miliar?" tanya Ganjar lagi, yang dijawab belum.